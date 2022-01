Jadwal Derby Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia Pekan 24 Live RCTI, Juve vs Verona di Bein Sport

Jadwal Liga Italia Pekan 24 via Siaran Langsung RCTI & Live Streaming Bein Sports, Ada Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan, Juventus vs Verona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia pekan 24 dimulai Sabtu, 5 Februari 2022 dan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports. Ada Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan, Juventus vs Verona & AS Roma vs Genoa.

Laga Derbi Milan atau Derby Della Madonnina Serie A Liga Italia 2021-2022 akan berlangsung setelah jadwal FIFA Matchday.

Di pekan 24 Jadwal Liga Italia 2021-2022, tersaji sejumlah pertandingan menarik di antaranya derby Milan. Laga Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan, Juventus vs Verona & AS Roma vs Genoa belum tentu tayang via Siaran Langsung RCTI, namun pasti tayang via Live Streaming Bein Sports.

Laga bertajuk Derby della Madonnina atau Derbi Milan antara Inter Milan vs AC Milan akan tersaji di San Siro, Sabtu (5/2/2022) malam atau Minggu dinihari WIB.

Duel Inter Milan vs AC Milan akan berlangsung mulai pukul 00.00 WIB.

Pertandingan Derbi Kota Milan itu adalah satu dari tiga pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (5/2/2022).

Dua pertandingan lain adalah AS Roma vs Genoa yang berlangsung lebih awal Sabtu malam pukul 21.00 WIB.

Satu pertandingan lain berlangsung Minggu (6/2/2022) dinihari pukul 02.45 WIB antara Fiorentina vs Lazio.

Kemudian enam pertandingan lain berlangsung Minggu malam WIB.

Di awali dengan pertandingan Atalanta vs Cagliari mulai pukul 18:30 WIB.