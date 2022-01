Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Live Indosiar, Persija vs Persiraja Malam Ini & Persib, Persebaya Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan ke-22 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Ada laga Persija vs Persiraja, Bhayangkara FC vs Barito Putera.

Beberapa laga lainnya seperti Persela vs Arema FC, PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya yang bisa juga diakses via Live Streaming TV Online Indosiar dan Vidio.com.

Siaran langsung jadwal Liga 1 Pekan ke-22 akan dibuka Persija vs Persiraja Minggu (30/1/2022) malam ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Sementara laga Bhayangkara FC vs Barito Putera, Persela vs Arema FC, PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya digelar setelahnya.

Persija Jakarta akan melakoni laga relatif ringan saat menghadapi tim paling bawah klasemen sementara

Tiga tim papan atas, seperti Arema FC, Bhayangkara FC dan Persija Jakarta akan bertemu dengan lawan yang relatif mudah.

Ketiganya akan bertemu tim papan bawah.

Pertandingan pembuka pekan ke-22 dibuka oleh duel Persija Jakarta melawan Persiraja Banda Aceh di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (30/1/2022).

Persija Jakarta yang saat ini ditangani Coach Sudirman akan memimpin anak didiknya bertanding melawan Persiraja yang berstatus sebagai juara kunci.

Dua hari berselang, salah satu laga panas tampaknya akan dilakoni Bhayangkara FC yang bertemu Barito Putera.

Kekalahan mengejutkan yang diderita Bhayangkara FC pada laga melawan Persik Kediri membuat mereka harus lengser dari singgasana klasemen.