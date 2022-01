SORE Ini, Persija Vs Persiraja di liga 1, Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio.com

Laga Persela Vs Persija di lanjjtan Liga 1 2021/2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini dan tonton via live streaming antara Persija Vs Persiraja, simak prediksi susunan pemain dan Head to head laga yang tayang Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Liga 1 hari ini pekan ke 22 2021/2022 mempertemukan Persija Jakarta Vs Persiraja Banda Aceh via Live Streaming TV Online Vidio.com & Live Indosiar mulai jam 16.30 WIB.

Link Live Streaming dan prediksi susunan pemain Persija Vs Persiraja pada jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari ini ada setelah artikel ini.

Pertandingan Persija Jakarta Vs Persiraja Banda Aceh di Jadwal Liga 1 2021 di gelar di di Stadion I Gusti Ngurah Rai bisa nonton online via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pelatih Persija Jakarta, Sudirman menjelaskan kondisi timnya jelang melakoni pertandingan pekan 22 BRI Liga 1 2021 melawan Persiraja Banda Aceh, pada Minggu (30/1/2022) sore ini.

Sudirman memastikan Persija Jakarta tidak diperkuat sebanyak empat pemain karena berbagai alasan.

Diantaranya, Novri Setiawan dan Rio Fahmi yang tidak bisa bermain akibat menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Kemudian Syahrian Abimanyu yang membela Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday.

"Ada Novri dan Rio yang akumulasi, kemudian ada Abimanyu yang lagi di timnas," kata Sudirman dikutip dari laman Bolasport.

Sementara nama terakhir yang tidak bisa berjuang bersama Macan Kemayoran ialah Riko Simanjuntak.