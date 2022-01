50 Ucapan Selamat dan Kata Mutiara Imlek 2022 Bahasa Mandarin dan Indonesia, Ada Juga Link Twibbon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mengirimkan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 menjadi satu bagian perayaan Tahun Baru China 2573 itu.

Bukan hanya itu, Link Twibbon Imleks 2022 bisa juga dibuat untuk memeriahkan Hari Raya bagi warga Tionghoa itu.

Seperti diketahui, perayaan Tahun Baru Imlek 2022 jatuh pada Selasa (1/2/2022).

Adanya, momen Tahun Baru Imlek biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Baca juga: 40 Ucapan Selamat dan Link Twibbon Hari Raya Imlek 2022, Kata Mutiara Sambut Tahun Baru China 2573

Baca juga: Kumpulan Link Twibbon dan Ucapan Tahun Baru Imlek 2022, Simak Pula Artian Sajian di Kelenteng

Merayakan Imlek juga bisa dilakukan dengan saling mengirim ucapan selamat.

Ucapan tersebut bisa dibagikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

Berikut ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022, yang Tribunnews.com rangkum dari Justlogin.com dan digmandarin.com:

1. gōng xǐ fā cái

May you be happy and prosperous

Semoga Anda bahagia dan sejahtera