Jadwal Siaran Langsung Liga 1 di Indosiar Ada Persela Vs Arema, PSM vs Persib & PSIS vs Persebaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga 1 mulai Selasa (1/2/2022) besok hingga Kamis (3/2/2022) yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio. Diantaranya ada Bhayangkara FC vs Barito Putera, Persela vs Arema FC, PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya.

Jadwal liga 1 yang tayang via Siaran Langsung Indosiar yakni Bhayangkara FC vs Barito Putera, Persela Lamongan vs Arema FC, PSM Makassar vs Persib Bandung dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya Persikabo 1973 vs Bali United. Sementara laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021 diawali laga Persipura Vs Madura Utd setelahnya Persela vs Arema FC pada Selasa besok. Disusul Rabu ada laga PSM vs Persib dan PSIS vs Persebaya dan Kamis malam ada Persikabo 1973 vs Bali United tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya setelah ada di artikel ini.

Setelah di buka laga Persipura Vs Madura United, pekan ke-22 akan dilanjjutkan laga Arema FC akan menghadapi Persela Lamongan.

Laga derby Jatim ini bakal dihelat di Stadion I Wayan Dipta Gianyar Bali, Selasa (1/2/2022) besok.

Saat ini Arema FC berada diposisi puncak klasemen dengan 44 poin, sementara Persela masuk dalam zona degradasi diposisi ke-16 dengan 17 poin.

Meski menghadapi tim papan bawah namun Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menekankan pada pemainnya agar tak meremehkan lawan.

"Satu lagi pertandingan yang tidak mudah akan kami hadapi. Besok kami akan menghadapi tim yang tentunya ingin keluar dari posisi bawah klasemen," kata dia.

"Tentu akan menjadi pertandingan yang sulit. Untuk itu tim tidak boleh meremehkan karena lawan pasti akan berusaha untuk meraih kemenangan agar naik keposisi yang lebih baik," kata Eduardo Almeida, Senin (31/1/2022).