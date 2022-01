Pengakuan Sang Sahabat Soal Perangai Asli Mulan Jameela, Bongkar Sifat Istri Ahmad Dhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini sibuk berkarir sebagai seorang anggota DPR RI dan ibu rumah tangga, perangai asli Mulan Jameela dibongkar sang sahabat.

Perjalanan karir Mulan Jameela sebagai seorang penyanyi belakangan memang mulai meredup.

Pasalnya istri Ahmad Dhani itu kini lebih sering mengabdikan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga dan perwakilan rakyat di DPR RI.

Walau sudah mulai jarang tampil di televisi, kehidupan pribadi Mulan Jameela masih begitu menarik untuk disimak.

Pasalnya ada saja cerita yang menjadi sorotan mantan rekan duet Maia Estianty tersebut apalagi soal kehidupannya bersama Ahmad Dhani.

Namun siapa sangka dibalik berbagai kisah yang mewarnai perjalanan karirnya di dunia entertainment, ada perangai asli Mulan Jameela yang tak diketahui oleh banyak orang.

Hal tersebut diungkap oleh salah satu sahabat Mulan dengan akun instagram @uchie___ Senin (31/1/2022).

Dalam unggahannya tersebut Uchie menyebut bahwa sebenarnya Mulan Jameela memiliki karakteristik yang ramah dan hangat.

"She's so beautiful, warm, and humble person, I just love her," ungkapnya.

Uchie bahkan turut memuji kemampuan Mulan Jameela dalam menyanyi dengan suara khasnya yang pernah disebut bisa menyentuh sampai 8 oktaf.