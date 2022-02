BERLANGSUNG! Bhayangkara vs Barito Putera di Liga 1, Laskar Krisis 2 Bek Asing Absen,

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Bhayangkara vs Barito Putera di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (1/2/2022) malam.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Bhayangkara FC vs Barito Putera via Live Streaming TV Online Vidio.com & Indosiar pukul 18.15 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Bhayangkara FC vs Barito Putera ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Simak Susunan Pemain ( Line Up ) XI Barito Putera di artikel ini Barito Putera krisis pemain belakang.

Duel Bhayangkara FC vs Barito Putera di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Klub kebanggaan banua, PS Barito Putera mengalami krisis pemain belakang kontra Bhayangkara FC dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2021/2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar pada Selasa (1/2/2022)

Dua bek asing tim Laskar Antasari Renan Alves dan Kim Jin-Seong absen dalam susunan XI.

Bahkan bek asal Brasil dan Korea Selatan itu tidak terlihat di daftar pemain cadangan.

Sebagai gantinya bek lokal M Firli akan berduet dengan Nazar Nurzaidin.

Nazar sejatinya bukan bek tengah. dia biasa beroperasi di bek kiri atau kanan.

Beruntung dua pemain asing Bruno matos dan Rafael da Silva masuk dalam susunan XI.