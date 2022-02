BERLANGSUNG! Persela Vs Arema di Liga 1 Live Indosiar, Link Live Streaming Nonton Online

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sedang Berlangsung Live Streaming Persela Vs Arema di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (1/2/2022). Adu tajam, Jose Wilkson dan Carlos Fortes.

Persela Lamongan akan menghadapi ujian berat pada pekan ke-22, karena harus melawan tim pemuncak klasemen sementara Liga 1, Arema FC.

Arema FC menjadi ujian bagi Persela Lamongan karena saat ini tim Laskar Joko Tingkir berada di dalam zona degradasi, sementara Singo Edan berada di posisi paling atas.

Persela mendekam di posisi ke-16 dengan 17 sedangkan Arema FC di posisi pertama dengan 44 poin.

Selain itu Arema FC juga menyandang rekor tak terkalahkan selama 18 pertandingan secara berturut-turut.

Tak hanya itu, pada putaran pertama lalu, Arema FC juga mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 0-3.

Sehingga mau tak mau Persela Lamongan di bawah pelatih Jafri Sastra, harus melalui ujian besok dengan hasil kemenangan untuk bisa memperbaiki posisi klasemen dan memutus rekor Arema FC.