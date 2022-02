Cuaca Panas Pengaruhi Penjualan Material Bangunan, Penjual Sering Kehabisan Stok

BANJARMASINPOST.CO.ID- Berdagang material bangunan di kawasan Banjarbaru terbilang ramai, apalagi di Kota Idaman ini cukup banyak pembangunan perumahan dan perkantoran yang membutuhkan banyak material bangunan.

Salah satu pedagang material bangunan di Banjarbaru adalah di kawasan Jl Purnawirawan, Kelurahan Guntung Manggis, arah Palam.

Humaini, pemilik usaha, mengatakan, di lahan yang ia sewa per bulan itu ada sejumlah stok material berupa bermacam pasir dan batu gunung.

"Setiap hari buka mulai pukul 06.00 sampai tutup 17.00 Wita, tapi kalau ada permintaan berupa pesanan material untuk proyek yang dikerjakan malam, maka kami kerja lembur," ujarnya.

Di lahan usaha itu juga ada sebuah pondokan untuk para pekerjanya yang berjumlah 10 orang untuk istirahat dan memasak makanan.

Ditambahkan Amang Haili, selain menyediakan material mereka juga melayani angkutan menggunakan pikap. Dan dalam setahun lebih bersama Husaini buka usaha di sini mereka sudah ada pelanggan.

Mengenai jenis material yang dijual antara lain pasir Mandin yang bersumber dari kawasan Cempaka, Banjarbaru dan Kiram, Kabupaten Banjar.

Kemudian pasir Lianganggang, Banjarbaru. Pasir Barito dari Banjarmasin dan pasir Palangka yang dari namanya sudah jelas berasal dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Adapula batu split atau batu gunung yang sudah diremuk dengan mesin, selain itu ada batu gunung.

"Setiap jenis pasir pengunaannya berbeda-beda disesuaikan karakter pasirnya. Pasir halus yaitu mandin dan Palangka untuk pasangan bata dan lapisan dinding. Pasir agak kasar macam Lianganggang untuk cor lantai, begitu juga batu split untuk cor lantai atau pondasi," papar Amang Haili.

Harga pasir dihitung rit dan satu muatan pikap, untuk jenis Mandin Rp280 ribu per pikap, pasir Lianggangang Rp300 ribu, split Rp400 ribu.

Jailani, pekerja muat dan bongkar material, mengatakan, dalam sehari antara tiga sampai sepuluh rit yang ia muat dan bongkar.

"Kalau cuaca panas material bangunan ini sering kehabisan stok, sebab cuaca panas memudahkan pekerjaan beton cepat kering sehingga banyak permintaan material," katanya.

Selain itu material berupa pasir dan batu, mereka juga menyediakan gorong-gorong seharga Rp 120 ribu, batako Rp2000 per biji dan jasa gali sumur yang per meter biayanya Rp150 ribu dan Rp250 ribu per meter jika pakai gorong-gorong.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)