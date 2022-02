Jumlah Honor Oka Antara Dibandingkan Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Tersipu Malu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Disinyalir bayaran yang diterima oleh Oka Antara di Ikatan bahkan lebih tinggi dari Amanda Manopo dan Arya Saloka sebagai pemeran utama.

Oka Antara sendiri mengakui berkat perannya di Ikatan Cinta, rezeki yang diterimanya seketika mengalir deras.

"Fakta atau dusta Oka Antara adalah salah satu aktor dengan bayaran termahal di Indonesia? sorry Tora Sudiro sorry banget ya pilihannya itu ada Nicholas Saputra, Oka Antara, sama Reza Rahdian itu udah top three," ucap Luna kepada Oka Antara.

Sinetron Ikatan Cinta benar-benar mencuri perhatian publik

.Tak hanya alur ceritanya yang menarik, para pemainnya juga langsung menjadi idola.

Apalagi, akting para pemain Ikatan Cinta bisa dikatakan memenuhi ekspektasi penonton.

Terutama pemeran utamanya Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses membuat baper para penontonnya.

Namun tak dipungkiri peran para pemain pendukung Ikatan Cinta yang lainnya juga patut diacungi jempol.

Pasalnya film yang disutradarai oleh Doddy Djanas tersebut tak sembarangan dalam memilih talent.

Sederet aktor dan aktris berkualitas dipilih untuk mendukung akting Amanda Manopo dan Arya Saloka sebagai pemeran utama, termasuk Oka Antara.

Ya, Oka Antara yang memerankan karakter antagonis ini sukses membuat alur cerita Ikatan Cinta semakin menarik.