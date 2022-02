KalselPedia - Guru Besar Bidang Ilmu Tanah ULM, Prof Akhmad Rizalli Saidy

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Prof Akhmad Rizalli Saidy SP., M.Ag.Sc., Ph.D Guru Besar Bidang Ilmu Tanah di Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Pria kelahiran Simpur, 25 April 1969 ini pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Ulin 1 Kandangan, SMP Negeri 1 Kandangan, SMA Negeri 1 Kandangan.

Lalu jenjang selanjutnya, Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Master of Agricultural Science (M.Ag.Sc), Depart-ment of Soil and Water, School of Agriculture, Faculty of Science, University of Adelaide, Australia.

Kemudian Doctor of Philosophy (Ph.D), Disipline of Soil and Landsacpe, School of Agriculture and Wine, University of Adelaide, Australia dan terakhir Program Profesi Insiyur, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat.

Saat ini Prof Akhmad Rizalli Saidy menjabat sebagai Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Tapi sebelum itu Prof Akhmad Rizalli Saidy pernah bekerja sebagai peneliti pada Japan Agricultural Land and Development Agency (JALDA), Pelaihari Office.

Kemudian menjadi Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat, dari twhun 1995 sampai sekarang.

Lalu pada tahun 2013 sampai 2017 sempat menjadi Sekretaris Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat.

Sekarang pun Prof Akhmad Rizalli Saidy menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Jasa dan Laboratorium Pusat Penelitian dan Lingkungan Hidup (PPLH), Universitas Lambung Mangkurat.

Hingga saat ini Prof Akhmad Rizalli Saidy memiliki lima penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional.

