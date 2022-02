Menyerah, Penjual Gorengan di Banjarbaru Tidak Bisa Lagi Pertahankan Harga Rp 1.000 Per Biji

Cemilan gorengan, biasanya Rp 1.000 per biji kini menjadi Rp 1.500 dijual pedagangnya di Kota Banjarbaru, gegara harga tepung dan gula pasir naik, Selasa (1/2/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Beberapa bahan sembako untuk membuat gorengan, yaitu tepung dan gula pasir, mengalami kenaikan harga.

Tak pelak, hal ini mengharuskan pedagang kue gorengan menaikkan harga jual. Jika sebelumnya harga cemilan gorengan Rp 1.000 per biji, sekarang menjadi Rp 1.500. Kenaikan ini terjadi di beberapa penjual.

Diungkapkan Halisah, penjual makanangorengan di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, mengatakan, sebelumnya saat kenaikan bahan berupa minyak goreng, coba bertahan Rp 1.000 per biji.

"Tetapi ternyata harga tepung dan gula pasir juga mengalami kenaikan, sehingga perhitungan keuntungan menjadi tipis. Terpaksa harus disesuaikan dengan menaikkan harga jual gorengannya menjadi Rp 1.500 per biji. Tetapi kalau beli 10 biji, saya jual Rp 13.000," jelasnya.

Baca juga: Gelombang Ketiga Covid-19 Kabupaten Tanbu - Ada 10 kasus Positif, Dominan dari Perusahaan

Baca juga: Gelombang Ketiga Covid-19 di Banjarmasin, Ditemukan 130 Kasus Aktif

Hal yang sama juga dinyatakan Parmin, penjual makanan gorengan, tidak mungkin untuk tetap bertahan menjual dengan harga Rp 1.000.

"Sebab, bahan untuk membuat kue gorengan sudah mengalami kenaikan. Harga gula dan tepung mungkin tidak bakal mengalami penurunan. Walaupun turun juga, mungkin hanya sedikit. Jadinya, tidak bakal kembali ke harga semula," tukasnya

Sebelumnya, harga gula pasir hanya Rp 12.500 per kilogram, sekarang Rp 15.000 per kilogram. Begitu juga tepung, biasa harga semula hanya Rp 8000/kg, sekarang Rp 10.500 per kilogram.

Mengenai harga minyak goreng yang turun sekarang ini, disangsikan para pedagang apakah bisa bertahan Rp 14.000 per liter untuk selanjutnya.

Baca juga: Imlek 2022, Gramedia Q Mall Gelar Bazar Murah, Ada Diskon 50-70 Persen Kursi Pijat, Buku dan Koper

Baca juga: VIDEO Sepeda Elektrik Sedang Hits dan Laku Laris Manis di Kota Banjarmasin

"Cuma minyak goreng saja yang turun, tetap saja gula dan tepung mahal," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)