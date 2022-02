Prediksi & Link Live Streaming Argentina vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol Besok

Rafael Santos Borre dari Kolombia bersaing memperebutkan bola dengan Guido Rodriguez dari Argentina dalam pertandingan semifinal Copa America Brasil 2021 antara Argentina dan Kolombia di Stadion Mane Garrincha pada 06 Juli 2021 di Brasilia, Brasil. (Foto oleh Alexandre Schneider/Getty Images) ALEXANDRE SCHNEIDER / Getty Images Amerika Selatan / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Argentina vs Kolombia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Rabu (2/2/2022) pagi dan tonton live streaming Argentina vs Kolombia, simak prediksi susunan pemain dan Head to head laga yang tayang Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol Argentina vs Kolombia via Live Streaming Mola TV mulai jam 06.30 WIB.

Link Live Streaming Argentina vs Kolombia dan prediksi susunan pemain pada Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol ada setelah artikel ini.

Pertandingan Argentina Vs Kolombia di Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol di gelar di Stadio Mario Alberto Kempes, Cordoba hanya bisa nonton online via Live Streaming Mola TV.

Kualifikasi Piala Dunia FIFA berlanjut minggu ini dan Argentina akan menjamu Kolombia.

Argentina melanjutkan perjalanan kuat mereka di kualifikasi Piala Dunia terakhir kali. Mereka mengalahkan Chili 2-1 di kandang sendiri dengan Angel di Maria dan Lautaro Martinez mencetak gol untuk La Albiceleste, meraih kemenangan keempat mereka dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Tuan rumah duduk di urutan kedua dalam tabel dengan 32 poin dari 15 pertandingan. Mereka sekarang akan bersiap untuk meraih kemenangan lagi karena mereka ingin mengakhiri kualifikasi sekuat mungkin.

Ambisi Piala Dunia Kolombia mendapat pukulan lain Jumat lalu saat mereka dikalahkan 1-0 oleh Peru. Mereka sejauh ini merupakan tim yang dominan dalam permainan, mencoba lebih dari tujuh kali tembakan lawan mereka, tetapi tidak memiliki keunggulan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil.

The Cafeteros duduk tepat di luar tempat kualifikasi di tempat keenam dengan 17 poin dari 15 pertandingan. Mereka sekarang akan mencari untuk mulai mengambil kemenangan karena mereka menargetkan penampilan Piala Dunia ketiga berturut-turut.

Ada 41 pertemuan antara Argentina dan Kolombia. Negara tuan rumah telah memenangkan 24 dari pertandingan itu sementara tim tamu telah menang sembilan kali. Ada delapan hasil imbang antara kedua belah pihak.