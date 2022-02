Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan APBN, KPPN Tanjung Dorong Penyempurnaan Rencana Penarikan Dana

One on One Meeting digelar KPPN Tanjung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah satu cerminan pelaksanaan anggaran yang baik ditunjukkan dengan akurasi kesesuaian antara rencana pelaksanaan anggaran yang disusun sesuai kebutuhan dan realisasi pencairan dana.

Sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.

Dalam hal ini, komitmen pelaksanaan anggaran bulanan, yaitu Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penerimaan, telah dituangkan dalam Halaman III DIPA.

Namun, Halaman III DIPA satuan kerja saat ini seakan kurang dapat dipegang sebagai komtimen pelaksanaan anggaran.

Ini ditunjukkan dengan adanya deviasi atau selisih yang cukup tinggi antara RPD dengan realisasi, yakni masih di atas 8%, serta kecenderungan pembagian alokasi bulanan merata pada 12 bulan pada awal tahun, yang kemudian disesuaikan setiap tiga bulan sehingga terkesan hanya sebagai administrasi untuk meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Akibatnya, tujuan Halaman III DIPA sebagai instrumen manajemen kas pemerintah dalam rangka efisiensi belanja negara menjadi tidak tercapai.

Membenahi hal itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasi upaya perbaikan Halaman III DIPA melalui perumusan RPD yang lebih berkualitas.

Seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kalimantan Selatan diamanatkan berkoordinasi dengan satuan kerja untuk memperbaiki RPD Halaman III DIPA.

Menindaklanjutinya, KPPN Tanjung telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyempurnaan Halaman III DIPA Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 14 Januari 2022 dan One on One Meeting Penyempurnaan Halaman III DIPA TA 2022 pada tanggal 17 hingga 19 Januari 2022 secara daring.

Keduanya melibatkan para pejabat terkait pada KPPN Tanjung dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau yang mewakili pada setiap satuan kerja.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk membangun kesadaran awal atas eksistensi, peran penting, dan urgensi pemanfaatan Halaman III DIPA. Selanjutnya, one on one meeting difokuskan untuk menggali isu dan permasalahan yang dialami setiap satuan kerja dengan kompleksitasnya, baik ketika perumusan RPD maupun kendala pelaksanaannya pada tahun anggaran yang lalu, serta memberikan masukan/saran yang relevan. Sebagai bukti adanya kesadaran itu dan mengupayakan secara optimal dalam perumusan RPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja dengan diketahui Kepala KPPN, menandatangani dokumen Pernyataan Komitmen.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tanjung memberikan masukan kepada satuan kerja agar: (1) menginternalisasikan peran penting RPD Halaman III DIPA, (2) meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan, (3) mengoptimalkan fleksibilitas penggunaan uang persediaan.

Kemudian, (4) memanfaatkan kesempatan penyesuaian RPD sesuai pemutakhiran kebutuhan, (5) menyelaraskan rencana pelaksanaan anggaran dengan kebijakan internal, dan (6) menyusun prediksi sesuai tren/kecenderungan waktu kejadian insidentil juga peningkatan koordinasi dengan unit terkait yang memengaruhi kejadian. Disampaikan juga bahwa KPPN Tanjung selalu membuka pintu koordinasi melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia.

Sebagai sebuah inisiasi perbaikan pelaksanaan anggaran, penyempurnaan RPD diharapkan menjadi kontribusi dari segenap unit pengelola keuangan negara dalam mengawal APBN dengan lebih baik, melalui perumusan rencana yang berkualitas dan mengupayakan secara optimal dalam menjaga komitmen pelaksanaannya. #Mengawal APBN, Indonesia Maju. (AOL)