Derby Inter Vs Ac Milan di Liga Italia, Simak H2H, Link Live Streaming & Prediksi Susunan Pemain

AC Milan vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia pekan ini antara Inter Vs AC Milan simak prediksi susunan pemain dan Head to head laga yang tayang Live Streaming RCTI plus dan Bein Sports.

Jadwal liga Italia Inter Milan Vs AC Milan pada Minggu (6/2/2022) via Live Streaming RCTI plus mulai jam 00.00 WIB.

Link Live Streaming Inter Vs AC Milan dan prediksi susunan pemain pada Jadwal Siaran LangsungLiga Italia ada setelah artikel ini.

Pertandingan Inter Milan Vs AC Milan di Jadwal Liga Italia bisa nonton online via Live Streaming RCTI plus dan Bein Sports.

Baca juga: Jadwal Liga Siaran Langsung Italia Live RCTI & Bein, Inter Vs AC Milan, Juventus Vs Verona, AS Roma?

Baca juga: Keraguan Pioli Soal Zlatan Ibrahimovic Saat Derby AC Milan vs Inter Milan di Serie A

Kejutan disiapkan AC Milan dalam laga derbi kontra Inter Milan. Ada potensi Franck Kessie tak bermain di posisi naturalnya.

Laga derbi Inter Milan vs AC Milan akan tersaji pada pekan ke-24 Liga Italia 2021-2022.

Duel sesama tim asal Kota Milano di Stadion Giuseppe Meazza itu bakal punya pengaruh krusial kepada asa kedua kubu berburu gelar juara Liga Italia.

Inter Milan saat ini mengokupasi puncak klasemen Liga Italia berkat raihan 53 poin dalam 22 pertandingan.

Di lain sisi, AC Milan mengintip dari posisi ketiga lewat koleksi 49 angka.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, sudah mengeluarkan peringatan kepada anak asuhnya jelang laga kontra Inter Milan.