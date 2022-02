Hanya Persib, Laga PSS Vs Persik, Persita Vs Borneo & PSIS Vs Persebaya Hari Ini Resmi Tidak Ditunda

Para pemain Persebaya Surabaya merayakan gol saat pertandingan Persebaya vs PSM yang berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Bali, Jumat (14/1/2022) malam WIB, berakhir dengan skor 2-1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Liga Indonesai Baru resmi menunda laga antara PSM Makassar Vs Persib Bandung.

Sejatinya laga klasik eks klub Perserikatan ini bakal digelar pada Rabu (2/2/2022) mulai pukul 17.30 WIB.

Namun Persib Bandung yang hanya memiliki 14 pemain tersisa, setelah pemain lainnya tertular wabah Covid 19 mejadi alasan kuat penundaan.

Lalu bagaimana dengan laga Liga 1 lainnya yang berlangsung hari ini PSS Sleman Vs Persik Kediri, Persita Tangerang kontra Borneo FC dan PSIS Semarang bersua Persebaya Surabaya ternyata masih sesuai rencana.

Untuk diketahui PSS Sleman Vs Persik Kediri akan digelar pukul 15.15 WIB lalu Persita Tangerang Vs Borneo FC pukul 15.15 WIB, dan PSIS Semarang Vs Persebaya Surabaya nulai pukul 20.45 WIB.

Dilansir BolaSport PSIS Semarang mengonfirmasi bahwa pertandingan melawan Persebaya Surabaya tetap berjalan sesuai jadwal.

Dijadwalkan, PSIS Semarang akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-22 Liga 1 2021/2022 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (2/2/2022), pukul 20.45 WIB.

Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa pertandingan PSIS Semarang kontra Persebaya Surabaya akan ditunda.

Penyebabnya karena ditemukan beberapa kasus Covid-19 di beberapa pemain baik di PSIS Semarang atau Persebaya Surabaya.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sempat menggelar rapat dadakan untuk membahas status pertandingan tersebut.