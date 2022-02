Jadwal Liga Siaran Langsung Italia Live RCTI & Bein, Inter Vs AC Milan, Juventus Vs Verona, AS Roma?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran langsung Liga Italia pekan 24 tayang via Live Streaming RCTI Plus dan Live Streaming Bein Sports. Ada Juventus vs Verona & AS Roma vs Genoa dan Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan.

Jadwal liga Italia pekan ini Serie A Liga Italia 2021-2022 dimulai Sabtu (5/2/2022) setelah libur jadwal FIFA Matchday termasuk Derby panas Ac Milan Vs Inter Milan.

Selain Derby Kota Milan Inter Milan Vs Ac milan pekan 24 Jadwal Siaran langsung Liga Italia 2021-2022 juga diramaikan laga menarik lainnya seperti Juventus vs Verona & AS Roma vs Genoa. Namun hanya derby Milan yang tayang via Live Streaming RCTI plus laga lain tayang via Live Streaming Bein Sports.

Simak juga laga di jadwal Liga Italia lainnya setelah artikel ini.

Selain Derby Inter Vs Ac Milan, laga penutup pekan 24 antara Juventus vs Hellas Verona juga patut jadi perhatian.

Apalagi kalau buan soal bomber anyar mereka Dusan Vlahovic yang baru saja didatangkan dari Fiorentina dengan harga selangit.

Fans akan menunggu apakah top skor sementara Liga Italia ini akan langsung menjalani debutnya tau tidak.

Sementara berita terburuk datang dari Federico Bernardeschi.

Pemain sayap ofensif, pada kenyataannya, harus berurusan dengan kelelahan otot, akan melakukan pekerjaan yang berbeda sepanjang minggu, dan karena itu kemungkinan besar tidak akan berada dalam pertandingan melawan Verona.

Seperti Locatelli yang didiskualifikasi dan positif Covid-19 dan Alex Sandro.