Jadwal Piala FA Pekan Ini Live RCTI Ada Man United Vs Middlesbrough,Chelsea, Man City & Liverpool

Ezri Konsa dari Aston Villa dan Jesse Lingard dari Manchester United bersaing memperebutkan bola dalam pertandingan babak ketiga Piala FA Emirates antara Manchester United dan Aston Villa di Old Trafford pada 10 Januari 2022 di Manchester, Inggris. (Foto oleh Gareth Copley/Getty Images)

GARETH COPLEY / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala FA ( FA Cup ) putaran keempat Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports, akhir pekan ini. Ada Manchester United vs Middlesbrough, Chelsea vs Plymouth, Manchester City vs Fulham dan Liverpool vs Cardiff City.

Siaran Langsung Piala FA babak perempatfinal mulai Sabtu (5/2/2022), beberapa pertandingan pilihan akan tayang Live RCTI dan Live Streaming Bein Sports.

Rencananaya laga Manchester United Vs Middlesbrough dan Tottenham Vs Brighton di Piala FA tayang via Siaran langsung RCTI atau Live Streaming RCTI sementara laga lain Live Streaming TV Online Bein Sports.

Klub-klub besar Liga Inggris Premier League semua akan tampil di Piala FA putaran keempat ini.

Seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool hingga Tottenham Hotspur dan lainnya.

Tak lupa ada Leicester City yang berstatus sebagai juara Piala FA musim sebelumnya.

Pertandingan antara Manchester United vs Middlesbrough akan menjadi pembuka putaran keempat Piala FA.

Manchester United pada babak sebelumnya sukses mengalahkan Aston Villa dengan skor satu gol tanpa balas.

Keberhasilan Manchester United menekuk Aston Vill di Old Trafford berkat gol tunggal Scott McTominay.

Adapun Middlesbrough lolos ke babak putaran keempat Piala FA setelah menang susah payah atas tim League Two Mansfield dengan skor 2-3.