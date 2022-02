Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2022 Live Trans7, Ini Update Persiapan di Sirkuit Mandalika

Jadwal MotoGP 2022 via Live Streaming Trans 7 & Siaran Langsung Trans 7, Persiapan Marc Marquez jelang Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika

Sirkuit Mandalika terus mengebut persiapan menjelang tes pramusim MotoGP 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada 11-13 Februari 2022.

Terkini, sejumlah logistik tim MotoGP sudah mendarat di Sirkuit Mandalika pada Selasa (1/2/2022).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria.

Menurut Priandhi Satria, logistik tim MotoGP yang sudah masuk ke Sirkuit Mandalika adalah ban dan juga bahan bakar.

“Seluruh ban dan bahan bakar untuk masing-masing kendaraan tim balap sudah datang melalui laut,” kata Priandhi dikutip dari situs Antara.

“Adapun seluruh motor pebalap juga akan langsung mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok,” ucap Priandhi menambahkan.