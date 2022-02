Konfusianisme dan Filsafat Ekonomi

Oleh: Satrio Wahono, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

BANJARMASINPOST.CO.ID - WARGA keturunan Tionghoa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tentunya, sedang bersuka ria merayakan Imlek. Namun di luar unsur kegembiraan yang ada, momentum Imlek sejatinya dapat memberikan hikmah berharga terkait perekonomian suatu bangsa. Yaitu, betapa ajaran Konfusianisme --filsafat yang terkait erat dengan China– begitu relevan sebagai sumber inspirasi bagi kebijakan ekonomi yang mumpuni. Buktinya, China kini justru menjadi pilar penting penyangga sistem finansial global sekaligus raksasa ekonomi dunia yang sudah mampu bersaing dengan negara adidaya lain.

Kapitalisme Negara

Tak bisa dimungkiri, kemajuan ekonomi China terletak pada kualitas sumber daya manusia yang tidak bisa dilepaskan dari budaya tradisionalnya yang bersendikan pada etika Konfusianisme. Pada intinya, Konfusianisme mengajarkan bahwa negara harus dibangun berdasarkan negara-keluarga serta dijalankan secara hierarkis dalam satu organisasi sosial yang otokratis dan tidak demokratis. Orang-orang berkedudukan lebih rendah harus patuh kepada sesepuhnya, sementara para sesepuh mesti menunjukkan respek dan kemurahan hati kepada orang berkedudukan lebih rendah sebagai balasannya.

Jadi, Konfusianisme boleh dibilang sangat mengutamakan kolektivisme yang menetapkan kedudukan individu ditentukan oleh sistem hierarkinya. Maka itu, orang harus mengedepankan kepentingan orang lain di atas keinginan pribadi serta menekankan kerja sama. Singkat kata, spirit Konfusianisme adalah gotong-royong.

Ruh gotong royong inilah yang menjadi batu pijak China mencari format kapitalisme yang cocok untuk melejitkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan semangat kolektivitas khas mereka. Etika Konfusianisme mampu memberikan energi bagi kapitalisme untuk tumbuh menjadi kapitalisme-negara (state capitalism) bersendikan kolektivitas. Itulah paham yang merangkul kapitalisme pasar seraya memproteksi monopoli kekuasaan dengan memastikan bahwa negara mengendalikan sebagian besar kekayaan yang diciptakan pasar. Jadi, China harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Namun, karena negara tak bisa memerintahkan pertumbuhan ekonomi begitu saja demi memuaskan kolektivitas, China harus bersikap pragmatis dengan mengerahkan ikhtiar swasta (individu) dari populasinya yang banyak.

Maka itu, sebagaimana dipaparkan Ian Bremmer dalam The End of Free Market (2010), kapitalisme-negara China memanfaatkan BUMN dan pihak swasta yang loyal secara politik untuk mendominasi sektor strategis seperti penerbangan, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan lain-lain. Selain itu, China menggunakan berbagai BUMN untuk mengeksploitasi sumber daya seperti migas demi menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan skema ini, negara menjamin pengejaran kepentingan pribadi (swasta) asalkan ikhtiar itu demi kepentingan masyarakat.

Dalam tataran mikro, persenyawaan kapitalisme dan Konfusianisme ini mewujud pada pemberdayaan peran ekonomi keluarga. Sebagai contoh, majalah Time (“Things We Can Learn from China,” November 23, 2009) mewartakan salah satu resep kesuksesan perekonomian China adalah merawat orangtua. Memang, orang China menganggap kewajiban tertinggi mereka adalah merawat orangtua sebagai balas budi. Berbeda dengan orang Amerika yang menganggap orangtua sebagai beban dan memilih menyerahkan perawatan mereka kepada panti jompo. Padahal, biaya panti jompo mahal, mencapai lebih dari $85.000 per tahun per orang.

Selain itu, merawat orangtua di rumah sendiri sejatinya memiliki keuntungan: orangtua ikut mengasuh dan mendidik anak saat ayah dan ibunya bekerja, sehingga proses ini ikut melestarikan nilai luhur budaya keluarga dan bangsa.

Akhirulkalam, di tengah momentum Imlek dan masih membayangnya berbagai kesulitan terkait ekonomi di negeri ini, Indonesia layak merevitalisasi spirit ekonomi Konfusianis sebagai salah satu bahan penting untuk meracik sistem ekonomi yang lebih berkeadilan bagi seluruh warganya. Semoga tercapai! (*)