Live Indosiar PSIS vs Persebaya di Liga 1 Gawat Tiga Pemain Mahesa Jenar Absen Positif Covid 19

Kabar kurang sedap diterima tim PSIS Semarang jelang laga lawan Persebaya Surabaya malam ini.

Tiga pemain PSIS Semarang dinyatakan positif Covid-19 seusai hasil tes pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) jelang laga pekan ke-22 Liga 1 2021/2022, Rabu (2/2/2022).

Hal ini diketahui seusai hasil PCR keluar pada Rabu (2/2/2022) dini hari.

Menurut dokter tim PSIS Semarang, Alfan Nur Asyhar, tiga pemain yang positif hanya mengalami gejala ringan.

Namun demikian, pihak PSIS masih bungkam terkait informasi identitas pemain yang terkonfirmasi positif.

“Berdasarkan hasil tes PCR, tiga pemain PSIS Semarang terkonfirmasi positif."