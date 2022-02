LIVE Streaming TV Online PSIS vs Persebaya Liga 1 Hari Ini Jam 20.45 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming PSIS vs Persebaya di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Streaming Indosiar. Taisei Marukawa main

Pelatih Aji Santoso meluruskan mengenai permintaan Persebaya Surabaya soal pembatasan pemanggilan ke Timnas Indonesia.

Permintaan tersebut membuat tim berjuluk Bajul Ijo dicap tidak nasionalis oleh segelintir oknum di media sosial.

Dengan tegas mengatakan dia dan Persebaya Surabaya selalu mendukung tim nasional. Dia siap mengirimkan pemain berapapun yang dibutuhkan timnas.

Tapi dengan catatan hak Persebaya Surabaya untuk mendapatkan kesempatan berkompetisi secara adil dan seimbang terpenuhi.

“Saya mantan pemain nasional buktinya kalau seandainya kompetisi ini berhenti karena ada agenda timnas. Jangankan 4, 10 pemain akan saya kasih,” tegas pelatih berusia 51 tahun itu.

“10 pemain yang diminta akan saya kasih ini bukti. Saya sampaikan kepada netizen juga. Salah besar kalau mengatakan Aji Santoso tidak support timnas, Persebaya tidak support timnas,” imbuhnya.