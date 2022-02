Migor Murah dan Spekulan

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEORANG pelanggan warung di kawasan Jalan Trikora Banjarbaru Kalsel terkejut. Ibu dua anak ini tak percaya harga minyak goreng masih mencapai Rp 18 ribu per liter. Dia terpaksa membeli minyak goreng semahal itu karena di dapur kehabisan minyak untuk menggoreng lauk pauk.

Alasan si pemilik warung menjual minyak goreng Rp 18.000 karena stok minyak goreng murah habis dan tersisa minyak goreng harga mahal. Sejumlah retail modern di Banjarmasin hingga Tapin juga sempat alami kekosongan minyak goreng karena aksi borong masyarakat.

Pemerintah sebagai pemegang regulasi, per Selasa 1 Februari 2022, memastikan akan kembali menurunkan harga minyak goreng. Bila sebelumnya minyak goreng Rp 14 ribu per liter, memasuki 1 Februari 2022 harga akan turun hingga Rp 11.500 per liter.

Harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru per 1 Febuari 2022 (kompas.com) yakni minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Murahnya harga jual minyak goreng meski subsidi telah dicabut lantaran kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen bagi eksportir bahan baku minyak goreng.

Kesigapan pemerintah daerah menyikapi perubahan regulasi minyak goreng di tanah air pun terlihat. Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Banjarbaru sempat mengantisipasi permainan stok minyak goreng satu harga di sejumlah toko ritel modern.

Pihak Disdag Kota Banjarbaru pun mengontrol minyak goreng satu harga yang ditetap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan menyediakan saluran hotline pantauan minyak goreng satu harga. Ada sanksi tata niaga jika ketahuan tidak patuh.

Jika ada keluhan, masyarakat bisa tentang ketentuan penerapan harga minyak goreng bisa langsung mengubungi hotline via WhatsApp ke nomor 0812 1235 9337.

Polda Kalsel pun akan menindak tegas jika ada aksi borong dan penimbunan menyusul penetapan harga minyak goreng. Polri telah membentuk tim monitoring ke wilayah agar bisa memantau kegiatan produksi hingga penjualan minyak goreng.

Hal terpenting, masyarakat tak perlu panik dengan isu-isu kelangkaan minyak goreng sehingga tak akan membuat tumbuh suburnya spekulan dan perilaku penimbunan minyak goreng. (*)