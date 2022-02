Oleh: Muh. Fajaruddin Atsnan Dosen UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - MINYAK goreng alias migor menjadi komoditas paling diburu akhir-akhir ini, khususnya di kalangan emak-emak alias ibu rumah tangga. Harganya yang sempat melambung tinggi, mendadak diredam dengan kebijakan satu harga yang malah bikin panik.

Ya, seperti kita ketahui bersama, harga migor di pasaran sempat melambung tinggi, hingga dua kali lipat dibandingkan harga biasanya. Per liter bahkan tembus di angka lebih dari Rp 20 ribu rupiah. Kenaikan itu, kabarnya imbas dari meroketnya harga crude palm oil (CPO) di pasar dunia.

Namun belakangan ada kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi dan memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah per Selasa 1 Februari 2022, kembali memastikan menurunkan harga minyak goreng dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 11.500 per liter, (Tajuk BPost, 2/2/2022).

Semua kalangan, khususnya emak-emak pasti bergembira dan hanyut dalam euforia minyak goreng murah, hingga akhirnya muncul fenomena panic buying alias “memborong”. Mereka berlomba membeli minyak goreng harga miring sebanyak mungkin.

Toko-toko waralaba terdekat dan kelontong menjadi tujuan mereka berburu minyak goreng dengan harga murah. Terlebih Kementerian Perdagangan menyebutkan kebijakan minyak goreng murah ini hanya diterapkan 6 bulan lamanya.

Kondisi panic buying semakin menjadi ketika kebijakan yang awal dan niatnya baik yakni untuk membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau, malah memantik masalah baru.

Akibat tak diimbangi dengan mekanisme dan pengawasan yang jelas dan ketat di lapangan, maka panic buying makin menjadi. Masyarakat takut tidak kebagian, takut kehabisan, takut kurang jika sedikit, dan seterusnya.

Alhasil, muncul masalah baru seperti program/kebijakan yang tak tepat atau salah sasaran. Jika awalnya menyasar para emak dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, kini justru dimanfaatkan oleh orang berduit untuk menjadi spekulan yang meraup untung banyak.

Selain itu, ancaman sanksi juga pasti membuat pedagang minyak goreng eceran menjadi pihak yang dirugikan. Di satu sisi konsumen tahunya harga murah, tetapi dari pemasok (bos) harga tetap tinggi.