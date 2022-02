Kumpulan Resep Makanan Sambut Cap Go Meh, Simak Bahan-bahan dan Proses Membuatnya

Ilustrasi lontong cap go meh sajian khas menyambut 15 hari sesudah Imlek.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah resep makanan berupa sajian lontong sambut Cap Go Meh 2573.

Hari ini perayaan Tahun Baru Imlek 2022/Tahun Baru China 2573, maka 15 hari menuju perayaan Cap Go Meh.

Di momen Cap Go Meh, umumnya ada satu jenis kuliner yang kerap disajikan bersama keluarga yaitu Lontong Cap Go Meh.

Lontong cap go meh adalah masakan adaptasi peranakan Tionghoa Indonesia. Lontong cap go meh biasa disajikan 15 hari setelah perayaan Tahun Baru Imlek, tepatnya saat bulan pernama atau biasa dikenal dengan perayaan Cap Go Meh.

Hidangan ini terdiri dari lontong yang disajikan bersama dengan opor ayam, sayur lodeh, sambal goreng hati, acar, telur pindang, abon sapi, bubuk kedelai, sambal, dan kerupuk.

Berikut resep serta cara dan bahan membuat Lontong yang enak dan praktis yang Tribunnews rangkum dari SajianSedap.grid.id:

1. Lontong Opor Ayam Kuning Cap Go Meh

Bahan:

1 ekor ayam broiler, potong 20 bagian

2 lembar daun salam