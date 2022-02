Tubuh Kurus Syahrini Jadi Sorotan Sahabat, Muncul Kala Istri Reino Barack Bahas Soal Kesabaran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perubahan tubuh Syahrini yang kini tampak semakin kurus rupanya tengah jadi perhatian rekan - rekan terdekat.

Memang beberapa waktu belakangan penampilan berbeda ditunjukan oleh Syahrini usai menjalani liburan panjang dari Amerika Serikat hingga Singapura bersama Reino Barack.

Wanita yang kerap disapa Incess ini terlihat jauh lebih langsing berbeda dengan penampilan sebelumnya.

Tak heran lantaran perubahn bobot tubuhnya tersebut Incess pun menuai beragam reaksi dari rekan - rekan terdekatnya.

Seperti yang dilansir melalui unggahan terbaru di akun instagram Syahrini, Selasa (2/2/22).

Dalam unggahannya tersebut Incess tampak tengah berdiri di pinggiran Singapore River sambil memamerkan penampilannya dari ujung kaki hingga ujung kepala.

Menariknya dalam kolom keterangan foto, Syahrini justru menyinggung soal kesabaran sebagai seorang manusia.

"Sabr,

It's hard imagine that feeling of reaching your goal,

Just trust Allah's plan,"

Yang berarti,

"Sabar,

Memang susah tapi bayangkan rasanya setelah kamu berhasil meraih goal mu,

Hanya percaya rencana Allah," tulisnya.

Entah apa yang sedang terjadi, unggahan Incess tersebut pun langsung mendapat reaksi dari para sahabat termasuk Aisyahrani sang adik.

"Mbak Bur lagi liat apasih? Nih gue colek juga wanita Bur," Singgung Rani.