Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Piala AFF U-23 di SCTV, Cek Pemain yang Hilang Berganti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2022 pekan depan via Siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Bergabung di grup B Piala AFF U-23 2022 Timnas Indonesia U-23 akan bertemu Myanmar, Laos, hingga Malaysia.

Grup B ada laga Timnas Indonesia vs Laos akan menjadi laga pembuka kemudian Timnas Indonesia Vs Myanmar terakhir laga pamungkas Timnas Indonesia vs Malaysia.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia mulai digelar 15 Pebruari 2022 seluruh laga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio dan Siaran Langsung SCTV.

Laga Timnas Indonesia vs Laos, Timnas Indonesia Vs Myanmar dan Timnas Indonesia vs Malaysia jam dan tempat pertandingan ada setelah artikel ini.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 29 nama pemain untuk mengisi skuadnya guna menghadapi Piala AFF U-23 di Kamboja.

Dari 29 nama tersebut, hanya ada dua pemain yang merupakan "alumni" skuad timnas U-16 Indonesia juara Piala AFF 2018 di Sidoarjo, yakni Bagas Kaffa dan Komang Teguh.

Kemudian, jika melihat daftar pemain timnas U-19 Indonesia untuk Piala Asia 2019, Shin Tae-yong hanya mengambil tujuh pemain saja.

Mereka yaitu Muhammad Adi Satryo, Komang Teguh, Bayu Mohamad Fiqri, Bagas Kaffa, Rizky Ridho Ramadhani, dan Beckham Putra.

Padahal, jika merunut usia, ajang Piala AFF U-23 2022 adalah waktu yang sesuai dengan usia mereka dilansir Kompas.com yang artikelnya telah tayang dengan judul "Bedah Skuad Timnas U-23 Indonesia, yang Hilang Berganti",

Sedikitnya jumlah pemain tersebut menandakan Shin Tae-yong membuka generasi baru untuk skuad Garuda Muda.