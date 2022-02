Live Streaming RCTI Man United vs Middlesbrough di Piala FA Malam Ini Cek H2H & Susunan Pemain

Cristiano Ronaldo dari Manchester United dan Bruno Fernandes dari Manchester United berebut bola di udara dengan Declan Rice dari West Ham United selama pertandingan Liga Premier antara Manchester United dan West Ham United di Old Trafford pada 22 Januari 2022 di Manchester, Inggris. (Foto oleh Naomi Baker/Getty Images)

Naomi Baker / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala FA (FA Cup) dan tonton live streaming Man United vs Middlesbrough, simak prediksi susunan pemain dan Head to head laga yang tayang live streaming RCTI+ gratis.

Jadwal Siaran Langsung Piala FA (FA Cup) 2021/2022 mempertemukan Manchester United vs Middlesbrough via Live Streaming TV RCTI + gratis mulai jam 03.00 WIB.

Link Live Streaming dan prediksi susunan pemain Man United vs Middlesbrough pada jadwal Piala FA ada setelah artikel ini.

Pertandingan Manchester United vs Middlesbrough di Jadwal Siaran Langsung Piala FA 2021-2022 di gelar di Stadion Old Trafford bisa nonton online via Live Streaming TV Online RCTI + gratis.

Aksi sepak bola klub telah dilanjutkan minggu ini setelah berakhirnya jeda internasional pertama tahun ini. Di Inggris, Piala FA 2021/22 dimulai kembali pada Jumat malam ini.

Dengan Manchester United dan Middlesbrough berduel di Old Trafford pada pertandingan pertama babak keempat.

Manchester United memasuki Piala FA di babak ketiga, bertemu sesama klub Liga Premier Aston Villa, yang mereka kalahkan 1-0 berkat gol awal Scott McTominay.

Setan Merah saat ini dalam empat pertandingan tak terkalahkan, bangkit kembali dengan baik sejak menderita kekalahan mengejutkan 1-0 dari Wolverhampton Wanderers bulan lalu.

Di sisi lain, Middlesbrough memainkan pertandingan putaran ketiga Piala FA yang mengasyikkan dengan Mansfield Town, mengalahkan tim League Two 3-2, dengan Elliott Hewitt mencetak gol kemenangan di injury time.

Performa Boro baru-baru ini sebagian besar kuat, dengan pasukan Chris Wilder hanya menderita satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan terakhir mereka, menempatkan diri mereka dalam persaingan untuk mengamankan promosi ke Liga Premier.