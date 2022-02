Prediksi Susunan Pemain Inter Milan vs AC Milan di Derby Milan Liga Italia, Ada Kessie & Ibrahimovic

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 3 & Live Streaming RCTI +, Siaran Langsung RCTI. Franck Kessie dan Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Inter Milan vs AC Milan di Derby Milan Liga Italia, Minggu (6/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI +. Zlatan Ibrahimovic dan Franck Kessie main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Inter Milan vs AC Milan via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com mulai pukul 02.45 WIB. Laga ini kemungkinan tayang Siaran Langsung RCTI namun belum ada pengumuman resmi.

Link Live Streaming Inter Milan vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI + di Jadwal Derby Milan Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Franck Kessi dan Zlatan Ibrahimovic main.

Duel Inter Milan vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Duel ini kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI.

Baca juga: LIVE RCTI +! Line Up & Link Nonton TV Online Man United vs Boro Piala FA Malam Ini, Ronaldo Absen

Baca juga: Jadwal Liga Italia Pekan Ini Live RCTI & Bein Sports, Derby Milan vs AC Milan & Juventus vs Verona

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Arema vs Persija di Liga 1 2021 Live Indosiar, Simic & Carlos Fortes Main

Sebagai pemimpin klasemen sementara Liga Italia Serie A 2021/2022, Inter Milan yang juga menyandang gelar juara bertahan akan mendapatkan lawan yang tidak mudah pekan ini.

Pasalnya, tim yang bakal diladeni ialah rival sekota, AC Milan, yang juga merupakan kandidat Scudetto.

Kedua tim sedang menjalani persaingan ketat di klasemen Liga Italia 2021/2022.

Inter bercokol di puncak klasemen dengan 53 poin, sedangkan Milan ada di posisi 3 dengan 49 poin, sama dengan jumlah poin Napoli yang berada di urutan 2.

Sepanjang sejarah Derby della Madonnina sejak tahun 1929 dalam riwayat Liga Italia, Inter masih unggul atas Milan.

Dari total 175 kali pertemuan, Nerazzurri meraih 67 kemenangan, sedangkan Rossoneri mengemas 52 hasil menang, adapun 56 pertandingan lainnya berkesudahan imbang.