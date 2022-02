Head to Head Barito Putera vs PSS Sleman di Liga 1, Rahmad Darmawan Isyaratkan Bangkit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barito Putera akan melakoni laga krusial menghadapi PSS Sleman dalam pekan 23 Liga 1 2022 di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Minggu (6/2/2022).

Tim berjuluk laskar antasari tersebut saat ini sedang terpuruk dengan berada di peringkat ke-17 atau di zona merah dengan 16 poin. Capaian ini jauh dibawah PSS yang berada di peringkat ke-13 dengan 25 poin.

Bahkan dalam lima pertandingan yang dijalani, Barito Putera hanya meraih 1 poin hasil dari bermain imbang 1-1 melawan Persikabo 1973.

Kemenangan sangat penting bagi Barito Putera, bukan hanya untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga 1 tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan mengatakan bahwa pertandingan ini menjadi momen untuk bangkit dan meraih poin penuh.

"Menghadapi pertandingan besok, saya mungkin ingin hasil. Jangan proses lagi, karena kami sudah berproses dan penampilan memang sudah seharusnya menghasilkan kemenangan," ujar Rahmad Darmawan atau yang akrab disapa Coach RD ini pada Sabtu (5/2/2022).

Oleh karena itu, coach RD mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi agar mampu meraih kemenangan atas PSS Sleman.

Meski diakui, keinginannya ini akan menghadapi kendala yang berat. Sebab PSS Sleman juga butuh kemenangan untuk tetap bertahan di papan tengah klasemen.

“Kekuatan mereka jelas mereka terlihat stabil. Ini dibuktikan dengan klasemen mereka di atas kita. Mereka tim yang bagus. Kami pilih fokus tim kami bermain untuk imbangi permainan lawan,” ucap RD.

Pada pertandingan ini, Barito Putera dipastikan tidak akan diperkuat dua penggawanya yakni M Riyandi dan Bagas Kaffa. Kedua pemain tersebut termasuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) persiapan Piala AFF U-23 2022 di Kamboja.

Pemain Barito Putera Bruno Matos saat pekan ke-19 kompetisi BRI Liga 1 2021-22, antara Barito Putera vs Borneo FC, Jumat (14/01/22). (Liga Indonesia baru)

RD menegaskan akan fokus dengan pemain yang ada demi bisa meraih poin penuh pertamanya di putaran kedua Liga 1 2022.

Head to head Barito Putera vs PSS Sleman (5 pertandingan terakhir)

15 Oktober 2021: PSS Sleman vs Barito Putera (3-2)

28 November 2019: Barito Putera vs PSS Sleman (1-0)

27 juni 2019: PSS Sleman vs Barito putera (2-2)

31 Januari 2019: PSS Sleman vs Barito Putera (3-3)

23 Januari 2019: Barito Putera vs PSS Sleman (1-2)

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)