Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini Ada Roma vs Genoa & Live RCTI Derbi Inter Vs Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia pekan 24 mulai malam ini tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports. Ada AS Roma vs Genoa dan Derby Milan antara Inter Milan vs AC Milan & Juventus vs Verona Esok.

Jadwal liga Italia pekan ini atau Serie A Liga Italia 2021-2022 digelar setelah jadwal FIFA Matchday termasuk Derby panas Ac Milan Vs Inter Milan Sabtu (5/2/2022) dinihari nanti.

Selain Derby Kota Milan Inter Milan Vs AC milan pekan 24 Jadwal Siaran langsung Liga Italia 2021-2022 juga diramaikan laga menarik lainnya seperti Juventus vs Verona via Siaran Langsung RCTI & AS Roma vs Genoa serta laga lainnya semuanya tayang via Live Streaming Bein Sports.

Mencari untuk memperpanjang keunggulan empat poin atas AC Milan di puncak klasemen Serie A, Inter Milan bermain 'tuan rumah' di Derby della Madonnina hari Sabtu.

Sebuah pembalikan yang luar biasa dalam keberuntungan sejak Derby Milan terakhir , pada bulan November.

Melihat Inter menukar defisit tujuh poin untuk kesempatan untuk membangun keunggulan yang sama jika mereka dapat mengalahkan rival Rossonero mereka di San Siro.

Pementasan Derbi di Milano ke-230 akhir pekan ini menyatukan dua tim menuju arah yang berbeda sejak terakhir kali mereka bertemu, karena Inter sejak itu telah melampaui rekan-rekan kota kedua mereka di tabel liga , dengan demikian menjadi favorit untuk mempertahankan Scudetto.

Menyusul hasil imbang 1-1 mereka di pertandingan sebelumnya, Inter mungkin gagal meraih kemenangan Derby keempat dari lima, tetapi sekarang hanya kalah satu kali dari 11 pertemuan terakhir mereka dengan Milan di liga.

Tidak hanya itu, sementara Nerazzurri melaju di Liga Champions, sepupu mereka yang berbagi di San Siro telah tersingkir dari kompetisi kontinental sama sekali dan sisi biru-hitam kota ini kembali mendominasi.