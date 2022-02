Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol di Bein Sports, Barcelona vs Atletico & Madrid vs Granada

Wasit Spanyol Sanchez Martinez (2R) memberikan kartu kuning kepada bek Barcelona Spanyol Gerard Pique (C) selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara FC Barcelona dan Real Madrid CF di stadion Camp Nou di Barcelona pada 24 Oktober 2021. Josep LAGO / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol ( La Liga ) 2021/2022 jornada 23 mulai Malam ini Sabtu (5/2/2022) sampai Selasa (8/2/2022). Ada Valencia vs Real Sociedad, Barcelona vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Granada Live Streaming Bein Sports.

Pada Jadwal Liga Spanyol malam dan dinihari ini hanya akan mempertandingkan lima laga saja diantaranya Osasuna vs Sevilla.

Setelahnya esok malam atau Minggu Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol ada Valencia vs Real Sociedad Barcelona vs Atletico Madrid dan Real Madrid vs Granada baru akan bertanding Live Streaming Bein Sports.

Jadwal Liga Spanyol ( La Liga ) 2021/2022 jornada 23 lengkap ada di artikel ini.

Baca juga: Hasil Copa del Rey, Setelah Barcelona, Real Madrid Jadi Korban Tim Pembunuh Raksasa Athletic Bilbao

Baca juga: Zinedine Zidane Akan Jadi Kakek, Putra Legenda Real Madrid Enzo Umumkan Pasangannya Hamil

Real Madrid akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di La Liga ketika mereka menyambut Granada yang tidak dalam performa terbaiknya ke Bernabeu pada Minggu malam.

Los Blancos saat ini berada di puncak klasemen, unggul empat poin dari Sevilla yang berada di posisi kedua dalam perebutan gelar.

Sementara Granada duduk di urutan ke-14, unggul enam poin dari zona degradasi.

Real Madrid tetap menjadi tim untuk mengejar ketinggalan di La Liga, dengan mengumpulkan 50 poin dari 22 pertandingan.

Mereka unggul empat poin dari Sevilla yang berada di posisi kedua, sementara mereka unggul 10 poin dari Real Betis yang berada di posisi ketiga dan 14 poin dari juara bertahan Atletico Madrid di urutan keempat.

Bisa dibilang hanya Sevilla yang mampu mencegah Real Madrid mengangkat gelar musim ini.

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini Live Bein Sports, Barcelona vs Atletico & Real Madrid vs Granada