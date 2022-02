Jadwal Siaran Langsung Piala FA Malam Ini Chelsea, Man City & Spurs Main Live RCTI+ & Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Siaran Langsung Piala FA (FA Cup ) putaran keempat Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Bein Sports mulai malam ini. Ada Chelsea vs Plymouth, Manchester City vs Fulham, Tottenham Hotspur vs Brighton. Laga Liverpool vs Cardiff City esok.

Siaran Langsung Piala FA ( FA Cup) babak perempatfinal malam ini Sabtu (5/2/2022), beberapa pertandingan pilihan akan tayang Live RCTI + dan Live Streaming Bein Sports.

Rencananaya laga Tottenham Vs Brighton di Piala FA Siaran Langsung RCTI + atau Live Streaming RCTI sementara laga lain Live Streaming TV Online Bein Sports.

Klub-klub besar Liga Inggris Premier League semua akan tampil di Piala FA putaran keempat ini.

Seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool hingga Tottenham Hotspur dan lainnya.

Tak lupa ada Leicester City yang berstatus sebagai juara Piala FA musim sebelumnya.

Chelsea bakal menjalani pertandingan di Piala FA terlebih dahulu sebelum berlaga di ajang Piala Dunia Antarklub FIFA mulai Rabu (9/2) mendatang.

Melirik calon lawan The Blues di ajang FA Cup, laga ini merupakan kans bagi Hakim Ziyech dan kawan-kawan untuk bisa menembus babak selanjutnya. Apalagi mereka akan tampil di kandang sendiri.

Sebagai salah satu tim papan atas Premier League saat ini, Chelsea layak diunggulkan bisa mengatasi perlawanan tim yang berasal dari divisi League One itu.

Sedangkan Plymouth akan tetap berjuang dengan maksimal kendati masih kalah diatas kertas. Tim dengan nama lengkap Plymouth Argyle Football Club ini berkompetisi pada level 2 tingkat di bawah Liga Inggris.

