Jadwal Siaran Liga 1 Malam Ini Live Indosiar Arema FC vs Persija, Persib & Persebaya Besok

Jadwal Liga 1 Pekan Ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Arema vs Persija, Persebaya vs Persipura, Persib Bandung Vs Bhayangkara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan 23 Liga 1 musim 2021/2022 mulai Sabtu (5/2/2022) hingga Senin (7/2/2022) yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Arema FC vs Persija, Persebaya vs Persipura, Persib Bandung Vs Bhayangkara FC dan ditutup Bali United Vs PSM.

Siaran Langsung liga 1 yang tayang via Live Streaming TV Online Indosiar dan Vidio ada Persik vs PSIS dan laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan secara langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021 diawali laga Madura United Vs Persela jam 18.15 WIB dan Arema FC vs Persija jam 20.45 WIB. Setelahnya ada Persebaya Vs Persipura dan Persib Bandung Vs Bhayangkara FC pada Minggu lusa. Disusul Senin ada laga Bali United vs PSM semula laga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya setelah ada di artikel ini.

Liga 1 akhir pekan ini bakal di buka laga madura United VS Persela Sabtu petang.

Setelahnya big match Persija Jakarta bakal berhadapan dengan Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali.

Klub berjuluk Macan Kemayoran sedang tidak baik-baik saja jelang duel kontra Arema FC.

Namun, Persija secara terang ingin menjadi Arema FC sebagai 'korban' momentum kebangkitan mereka.

Laga Persija Vs Arema FC diprediksi akan berlangsung seru, ketat, dan keras.

Di kubu Persija, inkonsistensi skuat Macan Kemayoran asuhan Sudirman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang urung terselesaikan.