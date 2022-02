BERLANGSUNG Link Bein Sports! Live Streaming Liverpool vs Cardiff di TV Online Piala FA, Salah Absen

Sedang Berlangsung Live Streaming Liverpool vs Cardiff di Piala FA malam ini via Live Streaming Bein Sports 3 & Live Streaming TV Online. Mo Salah absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Liverpool vs Cardiff di Jadwal Piala FA malam ini, Sabtu (5/2/2022) dinihari via Live Streaming Bein Sports 3. Sadio Mane dan Mo Salah absen.

Siaran Langsung Piala FA antara Liverpool vs Cardiff City mulai pukul 19.00 WIB dan saat ini Sedang Berlangsung.

Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Mo Salah dan Sadio Mane absen.

Duel Liverpool vs Cardiff City di Piala FA malam ini.

Liverpool ditantang tim divisi dua Cardiff City pada putaran keempat FA Cup 2021/22, Minggu malam.

Liverpool melanjutkan kampanye Piala FA mereka pada hari Minggu ketika mereka menyambut Cardiff City ke Anfield di babak keempat kompetisi.

Tim tamu menuju ke pertandingan dengan dua kemenangan beruntun dan akan berusaha untuk menjaga raksasa itu terus bergulir dan menyebabkan kekecewaan.

Liverpool meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan terakhir saat mereka mengalahkan Crystal Palace 3-1 dalam pertandingan tandang di Liga Inggris .

Pasukan Jurgen Klopp menuju pertandingan hari Minggu tanpa terkalahkan di masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mengklaim empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Liverpool kini telah mengalihkan pandangan mereka ke Piala FA di mana mereka memulai kampanye mereka dengan kemenangan 4-1 atas Shrewsbury Town pada 9 Januari.