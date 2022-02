BERLANGSUNG Live Indosiar! Link Streaming Persebaya vs Persipura di TV Online Liga 1

Sedang Berlangsung Live Streaming Persebaya vs Persipura Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Persebaya vs Persipura di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Minggu (6/2/2022). Samsul Arif absen, Taisei Marukawa main.

Penampilan kali ini menjadi tantangan Persebaya Surabaya untuk kembali bersaing di papan atas Liga 1 2021-2022. Sebelumnya, Tim Bajol Ijo gagal meraih angka penuh setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan PSIS Semarang pada Rabu (2/2) lalu.

Persebaya saat ini masih berada di peringkat 4 klasemen Liga 1 2021-2022 dengan 43 poin hingga pekan 22.

Demi menjaga persaingan di papan atas, Taisei Marukawa dan kawan-kawan bakal mengincar poin penuh atas Persipura Jayapura.

Sedangkan Persipura masih berkutat di papan bawah, tepat di atas zona degradasi. Tim Mutiara Hitam mempunyai 18 poin.

Praktis, posisi Ferinando Pahabol dan kawan-kawan masih belum cukup aman sehingga kemenangan atas Persebaya menjadi hal yang harus diwujudkan.

Persebaya sempat kesulitan memainkan skuad utama lantaran 12 pemainnya menjalani karantina akibat positif COVID-19.