Harga Emas Antam 6 Februari 2022, Stagnan di Angka Rp 935.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas Antam batangan stagnan alias tak berubah pada hari Minggu (6/2/2022).

Rilis dari situs Logam Mulia, Harga emas antam hari ini masih bertahan di angka Rp 935.000 per gram.

Harga yang sama di hari sebelumnya Sabtu (5/2/2022).

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 835.000 per gram. Harga buyback ini juga tak berubah dibandingkan dengan harga buyback pada Sabtu (5/2) yang ada di Rp 835.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Minggu (6/2) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 517.500

Harga emas 1 gram: Rp 935.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.450.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.845.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.987.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.895.000

Harga emas 100 gram: Rp 87.712.000

Harga emas 500 gram: Rp 437.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 875.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Pecahan emas Antam di Butik Emas LM Banjarmasin. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Bagi Anda yang bergaji kecil, berikut ini tips berinvestasi emas sebagaimana dilansir laman Sahabat Pegadaian:

1. Rajin Menabung

Harga jual beli emas selalu berbeda, tergantung pada kondisi pasar. Namun, harga emas kini sudah berada di atas Rp 900.000 per gram.