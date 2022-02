Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Persebaya vs Persipura & Persib vs Bhayangkara

Jadwal Liga 1 Hari ini via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Persebaya vs Persipura, Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan 23 Liga 1 musim 2021/2022 mulai Sabtu (5/2/2022) hingga Senin (7/2/2022) yang bisa bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Ada Persebaya vs Persipura, Persib Bandung Vs Bhayangkara FC dan ditutup Bali United Vs PSM.

Siaran Langsung liga 1 yang tayang via Live Streaming TV Online Indosiar dan Vidio ada Persik vs PSIS, Barito Putera vs PSS Sleman dan Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang di Liga 1 akan disiarkan secara langsung Ochannel dan via Live Streaming Vidio.

Pada Jadwal Liga 1 2021 laga Persebaya vs Persipura mulai jam 18.15 WIB dan Persib Bandung vs Bhayangkara FC pada jam 20.45 WIB. Disusul Senin ada laga Bali United vs PSM semula laga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, Ochannel dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya setelah ada di artikel ini.

Jadwal Liga 1 yang disajikan bisa berubah atau bahkan ada yang ditunda mengingat serbuan Covid-19 yang kian masif.

Sehingga ada kemungkinan jadwal yang tersusun tersebut ditunda beberapa jam sebelum pertandingan.

Saat ini sorotan tengah ditujukan pada Persib Bandung, yang 27 personelnya, termasuk staf dan ofisial, dinyatakan positif Covid-19.

Berikutnya jelang laga Persebaya Surabaya Vs Persipura, Bajul Ijo mendapat kabar mengejutkan.

Tiga kasus positif Covid-19 menambah daftar pemain Persebaya yang bakal absen.

Mereka yakni penjaga gawang Satria Tama, Muhammad Hidayat dan penyerang gaek, Samsul Arif.