Jadwal Siaran Langsung Piala FA Malam Ini, Liverpool vs Cardiff, Leicester City & Bournemouth Main

Mike Hewitt / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Lanjutan Jadwal Piala FA ( FA Cup ) putaran keempat malam ini Live Streaming Bein Sports, akhir pekan ini. Ada Liverpool vs Cardiff City, Nottingham vs Leicester City dan Bournemouth vs Boreham Wood.

Siaran Langsung Piala FA putaran keempat Minggu (6/2/2022) merupakan lanjutan sebelumnya tim tim Liga Inggris Premier League lainnya sudah melangkah ke babak kelima.

Laga Liverpool vs Cardiff City tak Siaran Langsung RCTI atau Live Streaming RCTI namun Live Streaming TV Online Bein Sports begitu juga Nottingham vs Leicester City dan Bournemouth vs Boreham Wood.

Klub-klub besar Liga Inggris Premier League semua akan tampil di Piala FA putaran keempat ini.

Liverpool melanjutkan kampanye Piala FA mereka pada hari Minggu ketika mereka menyambut Cardiff City ke Anfield di babak keempat kompetisi.

Tim tamu menuju ke pertandingan dengan dua kemenangan beruntun dan akan berusaha untuk menjaga raksasa itu terus bergulir dan menyebabkan kekecewaan.

Liverpool meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan terakhir saat mereka mengalahkan Crystal Palace 3-1 dalam pertandingan tandang di Liga Inggris .

Pasukan Jurgen Klopp menuju pertandingan hari Minggu tanpa terkalahkan di masing-masing dari enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mengklaim empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Liverpool kini telah mengalihkan pandangan mereka ke Piala FA di mana mereka memulai kampanye mereka dengan kemenangan 4-1 atas Shrewsbury Town pada 9 Januari.

Sementara itu, Cardiff City meraih kemenangan berturut-turut terakhir kali saat mereka mengalahkan Barnsley 1-0 di laga tandang.