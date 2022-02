Kesalahan Fatal Luna Maya Kala Masih Pacari Ariel NOAH Terkuak, Momo Eks Geisha Sempat Kena Imbas

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah bertahun - tahun mengakhiri hubungan, sampai saat ini artis Luna Maya masih saja terus dikaitkan dengan musisi Ariel NOAH.

Bahkan baru - baru ini Momo Geisha yang pernah berkolaborasi bersama Ariel NOAH mengungkap sikap posesif Luna Maya kala masih berpacaran dengan ayah Alleia Anata Irham tersebut.

Memang sejak masih menjadi sepasang kekasih, Luna begitu setia mendampingi Ariel.

Pun ketika ia harus menikahi Sarah Amalia dan tersandung kasus video porno grafi bersama Cut Tari, Luna masih saja setia mendampingi mantan vokalis Peterpan itu.

Baca juga: Tindakan Istri Enji Kala Suami Disebut Pantau Ayu Ting Ting dan Bilqis Terekam, Hana Kartika: Biarin

Baca juga: Jumlah Uang Prilly Bisa Beli Persikota Dikulik, Bandingkan Raffi Ahmad demi RANS FC ke Liga 1 2022

Namun sayang hubungan keduanya harus berakhir setelah bertahun - tahun membina hubungan serius dan diisukan segera menikah.

Kerap menjumpai berbagai masalah kala bersama Ariel NOAH, terungkap sikap asli Luna Maya yang selama ini belum diketahui oleh banyak orang.

Dilansir melalui video yang diunggah di kanal youtube Momo Geisha, Sabtu (5/2/2022) ternyata Luna sempat bersikap jutek pada Momo saat ia berkolaborasi dengan Ariel.

“Luna tuh dulu kenapa sih marah sama momo? Dulu kamu tuh kaya marah loh sama aku ketika aku digosipkan sama Ariel,” tanya Momo.

Mengakui kesalahannya pada saat itu, Luna berdalih bahwa dirinya memang emosional lantaran sedang dibutakan cinta.

“Aku bodoh dulu kan bucin ceritanya say, apalagi at that time kumungkinan itu terjadi tuh ada,” papar Luna.

Baca juga: Nasib Adzam Saat Nathalie Dilarikan ke RS Bikin Sule Galau, ASI untuk Adik Rizky Febian Jadi Pemicu

Baca juga: Niatan Atta Halilintar Pulangkan Aurel ke Rumah Anang dan Ashanty Terkuak, Terjadi Sebelum Menikah