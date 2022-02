Malam Ini, Sadio Mane Vs Mo Salah di Final Piala Afrika 2022 Senegal vs Mesir Live Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran Langsung final Piala Afrika 2022 Senegal vs Mesir Malam ini dan tonton live streaming serta simak prediksi Line Up ( susunan pemain ) yang tayang via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jadwal final Piala Afrika 2022 Senin dini hari (7/2/2022) mempertemukan Mesir Vs Senegal via Live Streaming TV Online Bein Sports mulai jam 02.00 WIB.

Link Live Streaming dan prediksi Line Up ( susunan pemain ) Senegal Vs Mesir pada jadwal Siaran Langsung final Piala Afrika 2022 ada setelah artikel ini. Duel dua Liverpool Mohamed Salah Vs Sadio Mane.

Pertandingan Mesir Vs Senegal di Jadwal final Piala Afrika 2022 di gelar di Stadion Omnisport Paul Biya, Yaoundé, Kamerun bisa nonton online via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Final Piala Afrika 2022 akan mempertemukan dua tim tangguh yaitu Mesir Vs Senegal.

Pertemuan kedua negara ini juga menjadi ajang reuni duo Liverpool yang tengah moncer.

Sadio Mane membela Senegal dan Moh Salah membela Mesir.

Senegal lolos ke partai final usai unggul atas Burkina Faso dengan skor 3-1.

Sementara Mesir lolos ke final usai menumbangkan tuan rumah Kamerun.

Untuk memastikan diri lolos ke partai puncak Piala Afrika 2022 Mesir Vs Kamerun harus bermain pada babak tambahan waktu.