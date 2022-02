Tak Live RCTI! Line Up & Link Nonton TV Online Juventus vs Verona di Liga Italia, Vlahovic Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Juventus vs Verona di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 3, Live Streaming TV Online & Tak Siaran Langsung RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Juventus vs Verona di Liga Italia, Senin (7/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3. Dusan Vlahovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Verona via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Verona bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3 dan tak via Live Streaming RCTI + di Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Dusan Vlahovic main.

Duel Juventus vs Verona di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Duel ini kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI.

Juventus yang saat ini menempati peringkat 5 klasemen sementara Liga Italia Serie A bakal berusaha meraih kemenangan saat menghadapi Hellas Verona.

Andai berhasil meraliasikan target tersebut Biancori bakal berpeluang menggeser posisi Atalanta di peringkat 4.

Namun, hal tersebut tidak akan mudah bagi Juventus karena Hellas Verona beberapa kali membuat kejutan.

Bahkan di pertemuan pertama musim ini, Giovani Simeone dan rekan-rekan berhasil mengalahkan Bianconeri dengan skor 2-1.

Di bursa transfer musim dingin Juventus telah mendatangkan 2 pemain baru yakni Dusan Vlahovic, dan Denis Zakaria. Keduanya pun diharapkan mampu membantu Bianconeri dalam mencapai target finis di papan atas musim ini.

"Tujuan kami adalah finis di tiga atau empat tempat teratas. Kami berangkat dari awal tahun ini untuk mencapai tujuan tersebut, dan para pemain baru juga memiliki tujuan yang sama," kata Massimiliano Allegri, dikutip dari situs web resmi klub.