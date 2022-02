Dana Bosda untuk Siswa SMK di Kalsel Turun Jadi Rp 700 Ribu Per Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk SMK di tahun ini mengalami penurunan.

Jika di 2021 dana Bosda Rp 1 juta per siswa per tahun, maka pada tahun ini hanya Rp 700 ribu per siswa per tahun.

Sebelumnya, bendahara Bosda SMKN 2 Pelaihari, Neneng Wulandari, menyampaikan hal tersebut ke anggota Komisi IV DPRD Kalsel saat datang berkunjung.

Ia mengungkapkan bahwa dana Bosda yang sebelumnya mendapat Rp 1.000.000 per siswa, sekarang menjadi Rp 700.000 per siswa.

Sementara itu, Kadisdikbud Kalsel, HM Yusuf Effendi membenarkan jika ada penurunan dana Bosda di tahun ini. Hal itu dikarenakan anggaran yang terbatas.

"BOS dari pusat dulu Rp 1,6 juta per siswa per tahun, sekarang Rp 1 juta. Bervariasi setiap daerah, disesuaikan dengan indeks kemahalan daerah. Sementara, Bosda mengalami penurunan karena alokasi anggarannya terbatas, sehingga harus dilakukan penyesuaian," jelasnya.

Dana Bosda diberikan Pemprov Kalsel untuk mendukung yang dari pemerintah pusat untuk sekolah. Nilainya sama untuk di semua sekolah di bawah Disdikbud Kalsel, baik SMK negeri maupun swasta.

Ditambahkan HM Yusuf Effendi, pihaknya sudah mengupayakan agar alokasi anggaran untuk Bosda tidak berkurang.

Namun karena keterbatasan anggaran Pemprov Kalsel, terpaksa alokasi anggaran untuk Bosda turun.

"Sebenarnya harapan kami adalah Bosd tidak turun. Tapi anggaran untuk itu berkurang dari tahun sebelumnya," katanya.

Ditanya selisih anggaran yang turun dibanding tahun 2021, Yusuf mengaku tidak hapal.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)