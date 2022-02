Jadwal German Open & All England 2022, Ada Marcus/Kevin, Greysia Polii/Apriyani di Daftar Pemain

Jadwal German Open 2022 dan All England 2022 lengkap daftar pemain. Ada Marcus/Kevin, Greysia Polii/Apriyani, Jonatan Christie dan Anthony Ginting.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal German Open 2022 dan All England 2022 lengkap daftar pemain turnamen badminton. Ada Marcus/Kevin, Greysia Polii/Apriyani dan Anthony Ginting.

PBSI selaku badan tertinggi bulu tangkis nasional telah merilis daftar lengkap pemain Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan badminton German Open 2022 juga All England 2022. German Open tahun ini djadwalkan 8-13 Maret di Muelheim An Der Ruhr, Jerman. Sedangkan All England pada 16-20 Maret di Birmingham, Inggris.

Skuad Merah Putih total akan menurunkan 20 wakil dalam turnamen badminton berkategori BWF Super 300, Jadwal German Open 2022. Sedangkan untuk kejuaraan All England 2022 yang berkategori Super 1000, Indonesia bakal diperkuat 22 wakil.

Tak ada kejutan berarti pada nomor tunggal putra. Anthony Ginting dan Jonatan Christie masih menjadi tumpuan harapan. Mereka bakal didukung oleh Shesar Hiren dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Sedangkan dari sektor tunggal putri, PBSI menurunkan Gregoria Mariska Tunjung yang saat ini masih tercatat sebagai tunggal terbaik pelatnas. Sementara dukungan datang dari pemain muda Putri Kusuma Wardani.

Komposisi pemain tunggal putra dan putri Indonesia tidak ada perbedaan yang diturunkan untuk German Open 2022 maupun All England 2022.

Sementara itu pada nomor ganda terdapat sejumlah perbedaan komposisi pemain di kejuaraan German Open 2022 serta All England 2022.

Ganda putra nomor 1 dunia saat ini, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo tercatat hanya akan berpartisipasi di ajang All England saja. Dengan absennya The Minions, maka jumlah ganda putra Indonesia di German Open 2022 hanya 5 pasang saja.

Selain Marcus/Kevin, sektor ganda putra masih mengandalkan nama-nama besar, seperti Ahsan/Hendra serta Fajar/Rian. Sedang kombinasi para pemain muda yang terdiri: Leo/Daniel, Bagas/Fikri, dan Pramudya/Yeremia diharapkan bisa mencetak kejutan.

Perbedaan komposisi yang lebih kompleks terjadi di sektor ganda putri. Di German Open 2022 Merah Putih total menurunkan 3 pasang wakil yang terdiri: Nita/Putri, Fadia/Apriyani, serta Ribka/Febby.