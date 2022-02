Jadwal Piala AFF U-23 2022 Timnas Indonesia Vs Laos, Myanmar & Malaysia Pukul Berapa ?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF U-23 2022 yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Pada Grup B ada laga Timnas Indonesia Vs Laos U-23 digelar Selasa (15/2/2022) lalu Timnas Indonesia Vs Myanmar U-23 (18/2/2022) dan Timnas Indonesia Vs Malaysia U-23 (21/2/2022).

Siaran Langsung Timnas Indonesia mulai digelar pekan depan. Garuda Muda masih harus berjuang lagi sampai matchday terakhir Grup B Piala AFF U-23 2022 untuk meraih tiket semifinal. Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan Live SCTV.

Laga Timnas Indonesia Vs Laos U-23 lalu Timnas Indonesia Vs Myanmar U-23 dan Timnas Indonesia Vs Malaysia U-23

pada Jadwal Piala AFF U-23 2022 ini tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Selain Live Streaming Vidio.com Siaran Langsung Timnas Indonesia di Grub B Piala AFF U-23 2022 juga tayang Live SCTV yang semua lagha akan di mulai malam hari.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF U-23, Dua Pelatih Baru Bantu Shin Tae-yong

Baca juga: Jelang Piala AFF U-23 2022, Musuh Timnas Indonesia yakni Malaysia Dapat Kabar Buruk

Semua laga Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala AFF U-23 2022 akan di gelar malam hari atau pukul 18.30 WIB.

Dilansir BolaSport.com tiga pemain timnas U-23 Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari salah satu media Vietnam, Soha.

Ketiga pemain timnas U-23 Indonesia itu adalah Ronaldo Kwateh, Beckham Putra, dan Achmad Figo.

Dalam pemberitaan, Soha mengulas ketiga pemain timnas U-23 Indonesia itu karena memiliki nama seperti pesepakbola legenda dunia.

Soha menganggap ketiga pemain timnas U-23 Indonesia itu keberatan nama dan dinilai tidak bisa masuk ke skuad utama Shin Tae-yong.

Seperti diketahui, Ronaldo Kwateh merupakan pemain Madura United yang usianya masih 17 tahun.