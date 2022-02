Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF U-23, Dua Pelatih Baru Bantu Shin Tae-yong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2022 pekan depan via Siaran langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Di grup B Piala AFF U-23 2022 Timnas Indonesia U-23 akan bertemu Myanmar, Laos, hingga Malaysia.

Grup B ada laga Timnas Indonesia vs Laos akan menjadi laga pembuka kemudian Timnas Indonesia Vs Myanmar terakhir laga pamungkas Timnas Indonesia vs Malaysia.

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia mulai digelar 15 Pebruari 2022 seluruh laga bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Vidio dan Siaran Langsung SCTV.

Laga Timnas Indonesia vs Laos, Timnas Indonesia Vs Myanmar dan Timnas Indonesia vs Malaysia jam dan tempat pertandingan ada setelah artikel ini.

Baca juga: Jelang Piala AFF U-23 2022, Musuh Timnas Indonesia yakni Malaysia Dapat Kabar Buruk

Baca juga: Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF U-23 2022, Pemain Persib & Persija Dipanggil STY

Timnas Indonesia U-23 kembali menggelar latihan dalam pemusatan latihan (TC) di Bali jelang tampil di Piala AFF U-23 2022.

Latihan kembali digelar setelah libur dua hari karena pemberian vaksinasi booster.

Kali ini, skuad Garuda Muda menggelar latihan di Stadion Gelora Samudra, Bali, Senin (7/2) petang WITA.

Latihan kali ini langsung dipimpin pelatih Shin Tae-yong.

Selain para asisten Shin Tae-yong, hadir juga staf kepelatihan timnas Indonesia U-16, yakni pelatih kepala Bima Sakti dan sang asisten Markus Horison kedua legenda sepak bola Indonesia.

Bima Sakti mantan kapten dan gelandang Timnas kini pelatih timnas U-16.