Lihat Kondisi Masayu Anastasia Positif Covid-19, Akhirnya Dapat Kiriman Benda Ini Dari Sahahat Artis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Masayu Anastasia kini dinyatakan positif Covid-19.

Hal ini diketahui dalam postingan di InstaStory akun Instagram pribadinya, @masayuanastasia.

Dalam tulisannya, Masayu sempat tidak bisa tidur selama dua malam.

Hingga ia merasakan sejumlah gejala mulai dari demam, flu, radang, hingga sakit kepala.

"#isomancovid stlh dinyatakan positif covid19!

Mmm.. well, 2 mlm gak bisa tidur.. demam & flu on off, radang, bdn ngilu2, sakit kepala, kemaren agak mual, suka tiba2 deg2an..

rasanya kok ky gak ringan yah.. (emoji lihat atas), makin ksini makin gak karu2an.

smalem kegerahan bgt, skrg mulai sumeng lg & agak mulai flu.

sumpah gak enak! (emoji berkaca-kaca)," tulis keterangan Instagram Story.

Terkait kondisi Masayu, sejumlah rekan seperti Garneta Haruni dan Hans Hosman mengirimkan makanan untuk sang aktris.

Instagram Story tersebut memperlihatkan makanan yang diberikan oleh kedua rekannya tersebut.

Tak lupa Masayu turut menyematkantambahan stiker "Thank you".

Selain Instagram Story, wanita berusia 38 tahun ini juga membagikan postingan pada Senin (7/2/2022).