Lihat Maia Estianty dan Irwan Mussry Pamer Mesra, Yuni Shara Komentari Gaya Ayah Tiri Al El Dul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pamer momen mesra saat bergandengan dengan Maia Estianty, penampilan beda Irwan Mussry menuai reaksi dari Yuni Shara.

Kondisi rumah tangga Maia Estianty dan Irwan Mussry yang sudah memasuki tahun ke-4 memang tak hentinya menuai sorotan.

Di usia keduanya yang semakin matang, Maia dan pengusaha jam tangan mewah itu kian mesra dan romantis.

Tak jarang pula ketiga putra Maia dan Ahmad Dhani yakni Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani ikut berkumpul bersama Irwan Mussry sembari menikmati liburan mewah.

Keharmonisan rumah tangga Maia Estianty ini rupanya juga turut mengundang perhatian dari Yuni Shara sahabat Maia sekaligus kakak dari Krisdayanti.

Hal ini tak lain dipicu oleh penampilan Irwan Mussry yang tampak berbeda saat bersama Maia Estianty.

Pasalnya dilansir melalui unggahan yang dibagikan Irwan Mussry di akun instagram miliknya Senin, (7/2/2022) ayah sambul Al Ghazali tersebut tiba - tiba saja mengenakan peci hitam yang dipadukan dengan setelan batik.

Tampak Irwan Mussry dan Maia Estianty baru saja menghadipir pernikahan anak dari sahabat lama mereka.

“Dressed in our Sunday best earlier this morning, with my lovely wife @maiaestiantyreal as a witness at an old friend’s daughter’s wedding. Have a great sunday, everyone!”

Sambil tersenyum sumringah, Irwan Mussry merangkul Maia Estianty yang mendekap tubuhnya.

