Prediksi & Live Streaming Burnley vs Man United di Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Burnley vs Man United di Liga Inggris, Rabu (9/2/2022) via Live Streaming Mola TV gratis dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Partai meladeni tim juru kunci ini menjadi peluang bagi Manchester United untuk mengamankan posisi 4 besar.

Melawat ke kandang Burnley merupakan asa MU untuk tetap bertahan di papan atas Liga Inggris 2021/2022.

Saat ini, klub asuhan Ralf Rangnick itu mengoleksi 38 poin. Namun, posisi Man United belum cukup aman.

Pasalnya, West Ham yang tepat berada di bawahnya dengan 37 poin dan diagendakan bertanding lebih awal.

Mengantisipasi kemenangan yang bisa saja dipetik West Ham saat menjamu Watford, maka Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan membutuhkan tambahan poin penuh.

Melirik situasi sulit yang dialami Burnley saat ini, klub sekota Manchester City itu diprediksi mampu meraup poin penuh demi mempertahankan peringkatnya di papan atas.