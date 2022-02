Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Al Hilal di Piala Dunia Antarklub 2022 Live TVRI, Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Chelsea vs Al Hilal di Piala Dunia Antarklub 2022 via Live Streaming TVRI & Siaran Langsung TVRI. Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Al Hilal di Piala Dunia Antarklub 2022 babak Semifinal, Rabu (9/2/2022) via Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVRI. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung FIFA Club World Cup 2022 babak semifinal antara Chelsea vs Al Hilal via Live Streaming TV Online TVRI mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Al Hilal bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TVRI. Cek Prediksi Susunan Pemain atau Line Up di Jadwal Piala Dunia Antarklub 2022 babak Semifinal di artikel ini, Romelu Lukaku fit.

Duel Chelsea vs Al Hilal di babak Semifinal FIFA Club World Cup 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online TVRI.

Laga semifinal FIFA Club World Cup 2022 ini digelar di Stadion Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Babak semifinal Piala Dunia Antarklub 2022 ini diselenggarakan setelah sejumlah klub melewati babak awal untuk lolos 4 besar.

Al Hilal sempat tampil di ronde kedua sebelum menantang Chelsea. Klub asal Arab Saudi ini baru saja menghajar Al Jazira 6 - 1 pada Minggu (6/2) lalu sehingga berhak berada di semifinal.

Adapun Chelsea menjadi peserta dalam ajang tersebut berkat statusnya sebagai juara Liga Champions Eropa atau wakil zona UEFA.

Karena itu, The Blues langsung bertanding di semifinal tanpa perlu bermain di babak awal.

Piala Dunia Antarklub 2022 menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk meraih trofi pertama di ajang ini.